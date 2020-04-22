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Конец энергоострова: В Луганской области проводят финальное тестирование подстанции «Кременская»

Вчера, 20:57 citynews.net.ua | Напечатать

Оборудование подстанции 500 кВ «Кременская» включено под нагрузку. Это финальный этап строительства, в ходе которого в течение 72 часов происходит комплексное опробование оборудования всех классов напряжения - от 500 до 0,4 кВ, в т.ч. автотрансформатора 500 кВ и линейной части объекта.

Как сообщили в пресс-службе «Укрэнерго», после успешного завершения испытаний под нагрузкой, подстанция сможет работать в штатном режиме в составе ОЭС Украины. С момента подключения регион получит дополнительные 500 МВт мощности.

По мнению энергетиков, это прежде всего повысит надежность энергообеспечения потребителей севера Луганской области, снимет ограничения для работы промышленности на полную мощность (в частности, Северодонецкого «Азота» и Лисичанского нефтеперерабатывающего завода) и даст возможности для развития региона.

«Трансформаторная мощность подстанции позволит снять риски отключения севера Луганской области от электроснабжения в случае потери мощности на Луганской ТЭС, несмотря на то, что практически весь отопительный период 2019-2020 гг. Станция работала на импортируемом природном газе одним блоком. Сейчас потребности региона составляют около 280 МВт, а в зимний период - 350 МВт. При работе на полную мощность промышленности Луганского энергоузла суммарную нагрузку составит около 500 МВт мощности. Новая подстанция будет обеспечивать абсолютное большинство потребностей севера Луганщины и по проекту предусматривает возможности для расширения», - прокомментировал и.о. председателя правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Конечная стоимость строительства составит 1,281 миллиарда гривень, что на 25% меньше начальной - 1,719 миллиарда (распоряжение Кабинета Министров от 04.07.2017 г.. № 446-р). Строительство, начатое в октябре 2018, по проекту должно было продолжаться 12 месяцев. Однако, из-за длительных проволочек органов власти в утверждении документов проекта и землеотвода срок завершения строительства переносился дважды.

Основной особенностью подстанции являются уникальные для Украины комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 500 кВ и 220 кВ (производство «Hyosung», Корея), имеющие высокую эксплуатационную надежность (первый капитальный ремонт после 25 лет эксплуатации) и не требующие постоянного присутствия эксплуатационного персонала на подстанции. Кроме того, благодаря компактности КРУЭ площадь участка подстанции составляет 3,3 га - что в 7 раз меньше, чем если бы мы строили традиционные распределительные устройства.

Подстанция будет полностью автоматизированной - на ней внедрена автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП), что обеспечит полный контроль работы и управления оборудованием подстанции диспетчером в удаленном режиме. Полномасштабно АСУТП будет работать после сооружения волоконно-оптической линии связи на ЛЭП 500 кВ Донбасская - Кременская. Сейчас на объекте будет работать 7 человек эксплуатационного персонала.

Также на подстанции, следуя принципам ответственного бизнеса в части минимизации влияния на окружающую среду, установлена уникальная систему глубокой биологической очистки сточных вод (Биопроцессор ЭКО-15, Украина) со степенью очистки сточных вод на уровне 98%.

 

В перспективе подстанция с ее сетевой инфраструктурой является форпостом создания предпосылок в регионе для безопасного отделения энергосистемы Украины от энергосистемы РФ после синхронизации ОЭС Украины с европейской сетью ENTSO-E.


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