Протесты помогли: Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков в Украине

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании разрешил возобновить работу непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности.

Кабинет министров Украины 14 мая принял изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения позволят возобновить полное торговое обслуживание населения, в частности, из-за работы непродовольственных рынков.

Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Решение вступит в силу после опубликования.

В Лисичанске и Северодонецке предприниматели вышли акции протеста с разницей в один день. Люди, уже два месяца живущие без работы протестовали против неравных условий и запрета работать на непродовольственных рынках.

Аналогичные акции походили во всех городах Украины.