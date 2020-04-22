С 22 мая в Украине обещают работу отелей, детских садов и немного транспорта

С 22 мая, в рамках второй волны ослабления карантинных мероприятий, могут заработать детские сады, восстановится проведение спортивных соревнований и откроются отели. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Vы планируем с 22 мая, исходя из сегодняшней ситуации, дать разрешение на проведение спортивных соревнований, но, конечно, без зрителей, это открытие гостиниц, кроме хостелов и без функционирования ресторанов и спортивных залов. Это внешнее независимое оценивание (ЗНО). Также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и также на дошкольные учебные заведения», — сказал Максим Степанов.

Он отметил, что всеми разрешенными мерами можно будет пользоваться только при соблюдении противоэпидемических требований — масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции рук антисептиками.

«Также под каждые эти события, или это спортивные соревнования, или общественный транспорт — у нас будет разработан очень четкий критерий, как пользоваться транспортом, или как возможно проводить эти соревнования. И мы будем требовать именно соблюдения этих правил», — добавил Максим Степанов.