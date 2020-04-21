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В Северодонецке избили и ограбили сапожника

Сегодня, 10:25 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на северодонецкого сапожника.

Как сообщили в полиции, вчера, около 14 часов в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение о нападении на мастера по ремонту обуви по ул. Энергетиков.

На месте происшествия правоохранители установили, что на 54-летнего сапожника, который находился в мастерской, неизвестный мужчина совершил разбойное нападение. А именно, угрожая шилом, нанес несколько ударов, завладел деньгами и скрылся с места происшествия.

По информации и приметам, которые предоставил потерпевший, оперативники установили личность и местонахождение нападающего. Учитывая, что подозреваемый был ранее судим за совершение аналогичных преступлений для его задержания были задействованы бойцы батальона полиции особого назначения.

29-летний подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ожидает избрания меры пресечения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Пострадавший проходит лечение в Северодонецком городской больнице.


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