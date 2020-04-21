В Украине за 13 мая выявлено 422 новых случая COVID-19

Как сообщили в Центре громадского здоровья, за 13 мая лабораториями выявлено 422 новых случая COVID-19.

Всего в Украине с начала эпидемии исследовано 202 495 образцов методом ПЦР, из них подтвержден COVID-19 в 16847 случаях.

На амбулаторном лечении находятся 11 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2684 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5320 человек, из них 211 детей. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 222 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 456 человек, из них 24 медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

4143 пациенты уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом в Украине по областям: