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В Украине за 13 мая выявлено 422 новых случая COVID-19

Сегодня, 10:21 citynews.net.ua | Напечатать

Как сообщили в Центре громадского здоровья, за 13 мая лабораториями выявлено 422 новых случая COVID-19.

Всего в Украине с начала эпидемии исследовано 202 495 образцов методом ПЦР, из них подтвержден COVID-19 в 16847 случаях.

На амбулаторном лечении находятся 11 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2684 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5320 человек, из них 211 детей. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 222 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 456 человек, из них 24 медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

4143 пациенты уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом в Украине по областям:

  • Винницкая обл. - 654 (355 выздоровели)
  • Волынская обл. - 535 (140 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 781 (82 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 117 (34 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 533 (81 выздоровел)
  • Закарпатская обл. - 791 (120 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 347 (149 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1166 (423 выздоровели)
  • м. Киев - 2012 (189 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1067 (186 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 432 (288 выздоровели)
  • Луганская обл. - 42 (15 выздоровели)
  • Львовская обл. - 904 (169 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 228 (68 выздоровели)
  • Одесская обл. - 693 (40 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 257 (155 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1062 (254 выздоровели)
  • Сумская обл. - 158 (82 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1033 (432 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 713 (87 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 165 (96 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 209 (54 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 348 (161 выздоровел)
  • Черновицкая обл. - 2516 (464 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 84 (19 выздоровели).

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