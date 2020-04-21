Сегодня утром российские террористы обстреляли Золотое из гранатометов. Вчера - Катериновку, Крымское и Орехово

В Луганской области сегодня, 14 мая, российские террористы обстреляли поселок Золотое из стрелкового оружия и гранатометов.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки в Луганской области террористы вели обстрел позиций ВСУ вблизи Крымского из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По окрестностям Орехово оккупанты применили 120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Рядом с Катериновкой в Попаснянском районе боевики вели обстрел из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя