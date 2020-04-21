В Попасной на 2 дня закроют переезд по Железнодорожной улице из-за ремонта

По информации структурного подразделения «Попаснянская дистанция пути», в связи с выполнением ремонтных работ капитального характера с 13 по 15 мая будет закрыто движение автомобильных средств через железнодорожный переезд без дежурного работника 986км + 100м перегона Попасная-2 - Камышеваха, расположенного на автомобильной дороге по ул. Железнодорожная.

В настоящее время движение автотранспортных средств будет осуществляться через железнодорожный переезд 983 + 026 м перегона Попасная-2 Камышеваха, расположенного на автомобильной дороге С-131205 Камышеваха - Олександрополье 0км + 100м.