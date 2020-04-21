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Медики рассказали кто чаще всего болеет COVID-19 в Луганской области 

Сегодня, 16:29 citynews.net.ua | Напечатать

За все время исследований в Луганской области лабораторно подтверждено 42 случая заболевания COVID-19. В течение последних нескольких суток новых случаев в области не фиксируется.

Об этом сообщил заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Жданов во время пресбрифинга в облгосадминистрации сегодня, 12 мая.

Выздоровели 15 человек, еще 3 готовятся к выписке. На лечении находятся 27 человек. Из них 10 - на стационарном (в Лисичанске, Рубежном и Старобельске), 17 - на амбулаторном (в Рубежном, Лисичанске и Новопскове).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 4,35%.

Протестировано на коронавирус 252 больных пневмонией.
Кроме того, все лица, которые пересекали государственную границу, находились на самоизоляции или обсервации. На сегодня таких лиц 220. На 7 и 13 сутки их исследуют быстрыми тестами. У двух из них экспресс-результаты были положительные, позже COVID-19 подтвердило ПЦР исследованием.

Из числа всех больных COVID-19 на Луганщине 6 человек приехали из других государств, 28 - контактировали с больными.
По словам Владимира Жданова, в подавляющем большинстве это родственные связи. Так, по одному случаю COVID-19 лабораторно подтвердился у 9 контактов, по второму - в 12, по третьему - в 2. Еще 5 случаев - из числа больных пневмонией. 

На сегодня в области проведения 894 ПЦР исследования по 734 лицам. Кроме того, каждые 5 дней организовано тестирование медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирус. Несколько раз проводится тестирование больных. Ни один медицинский работник не инфицирован.

Все исследования методом ПЦР, проводимых этим лабораторным центром, являются бесплатными. За сутки может проводиться по 60-70 исследований.

Сейчас там в наличии 362 комплекта ПЦР-тестов, рассчитанных на 34752 исследования. Реактивов - на 84000 исследований


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Медики рассказали кто чаще всего болеет COVID-19 в Луганской области  » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня