К 5 годам заключения приговорили информаторку боевиков «ЛНР»

Пособницу российских террористов, которую Служба безопасности Украины разоблачила на передаче разведывательной информации террористам так называемой «ЛНР», приговорили к 5 годам тюрьмы.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, контрразведчики установили, что жительница Луганской области собирала данные о дислокации и перемещении украинских военных подразделений в регионе. Полученные сведения она передавала главарям незаконного вооруженного формирования так называемого «2 АК народной милиции ЛНР».

Суд признал фигурантку виновным в содействии деятельности террористической организации и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу осужденного и оставил в силе ранее вынесенный приговор.