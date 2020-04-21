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В Луганской области сегодня ранили бойца при обстреле в Крымском

Сегодня, 11:01 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 12 мая, вооруженные формирования Российской Федерации уже дважды обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Крымское из тяжелых минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Первый обстрел был произведен ночью - российские оккупанты открывали огонь по окрестностям Крымского из применив 120 мм миномета, станковых противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Во время второго обстрела из гранатомета один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение.

Воин был оперативно эвакуирован госпиталь, где ему предоставлена медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.


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