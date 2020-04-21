В Северодонецке водитель сбил велосипедиста и уехал с места ДТП

Вчера, около 12.40 на «102» позвонил местный житель и сообщил о том, что по ул. Б. Лещины в Северодонецке водитель на автомобиле ЗАЗ-1102 «Таврия» сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Пострадавший, 54-летний северодончанин, от полученных телесных повреждений скончался.

По собранной на месте происшествия информацией на поиски правонарушителя были ориентированы оперативники, очередные патрульные наряды и личный состав полиции.

В результате розыскных мероприятий автомобиль с признаками ДТП был обнаружен на территории одной из оптовых баз. Владельца транспортного средства, 22-летнего жителя. Лисичанска, оперативники установили на другой оптовой базе, где он работает.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».