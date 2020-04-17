В Луганской области продолжаются артиллерийские обстрелы - ранены 4 военных

10 мая вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области боевики пять раз обстреливали Орехово и Золотое из запрещенных минскими соглашениями вооружений.

Всего вооруженные формирования РФ использовали 25 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 54 мины 120-го и 82-го калибров. Кроме этого боевики вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции Объединенных сил рядом с Новотошковским оккупанты обстреляли три раза - из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое - боевые травмы (контузии).

9 мая российские террористы обстреляли жилые дома мирных жителей в Трехизбенке.

Около 21:00 в результате обстрела российскими террористами были повреждены два частных дома с хозяйственными помещениями. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. По местным жителям бовики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

В Донецкой области за 10 мая Авдеевку обстреливали пять раз. Террористы выпустили 41 мину из минометов 120-го и 82-го калибров и вели обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Старогнатовка оккупанты дважды вели обстрел из вооружения боевых машин пехоты.



