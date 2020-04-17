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В Украине изменили сроки проведения вступительной кампании в вузы

Сегодня, 08:30 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство образования и науки внесло изменения в Условия приема на обучение в учреждения высшего образования Украины. Как сообщили в пресс-службе минобразования, соответствующий приказ, подписанный 4 мая 2020, прошел регистрацию в Министерстве юстиции.

Изменения претерпели сроки проведения вступительной кампании в 2020 году - все даты сдвинуты на месяц (август) с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации. Для поступающих на основе ПЗСО регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для сдающих вступительные экзамены в вузы.

Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления - до вечера 31 августа.

 

Министерство образования и науки предусмотрело для поступающих возможность подачи оригиналов документов по почте (и в связи с этим до 5 дней увеличен интервал между последним днем ​​подачи документов и изданием самого приказа о зачислении). Предусмотрено также, что поступающие смогут прислать сканкопию необходимых документов по электронной почте, заверив их электронной подписью, а сами документы донести после начала обучения.

Сроки проведения регистрации для сдачи единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого вступительного испытания (ЕВЭ) перенесено. Регистрация продлится с 12 мая до 05 июне и будет происходить онлайн. В то же время даты проведения  остаются неизменными - 01 и 03 июля соответственно. Датырегистрации электронных кабинетов поступающих в магистратуру, приема документов, рекомендаций также перенесены на месяц.

Также приказом расширены категории поступающих, могут воспользоваться правом перевода на вакантные места государственного заказа (лица, у которых один из родителей (усыновителей) был полицейским, который погиб или признан судом безвестно отсутствующим лицом при исполнении им служебных обязанностей).

В условиях приема также закреплено право иностранцев и лиц без гражданства, в том числе иностранных украинцев, которые постоянно проживают в Украине, лиц, признанных беженцами, и лиц, нуждающихся в дополнительной защите, на получение высшего образования наравне с гражданами Украины, в том числе за счет средств государственного или местного бюджета при условии выполнения таких же требований к вступлению, как и для граждан Украины. То есть теперь для того, чтобы учиться на бюджете эта категория поступающих должна будет успешно сдать ВНО и подать до 5 заявлений на бюджетные места в университете.



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Сроки проведения вступительной кампании в вузы Украины в 2020 году