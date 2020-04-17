В Луганской области продолжаются обстрелы из артиллерии - 6 раненых за сутки

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области позиции ВСУ в районе Новотошковского террористы четыре раза обстреливали огонь из запрещенных минскими соглашениями вооружений. Всего за сутки оккупанты выпустили 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 мин 120-го и 82-го калибра.

Окрестности Золотое и Орехово враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, выпустив 30 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В Крымском террористы дважды обстреливали позиции ВСУ из минометов 120-го и 82-го калибра.

Обстрелы продолжились и сегодня утром — террористы продолжили массированный обстрел, выпустив 24 мины 120-го калибра в районе Орехово и Золотое, а также применял станковые противотанковые гранатометы.

В Донецкой области

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» террористы дважды обстреляли позиции ВСУ неподалеку Марьинки — из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Старогнатовка противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, а затем обстрелял ВСУ из вооружения боевых машин пехоты.

В Широкино боевики трижды вели обстрел огонь с применением 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселовки Второй обстреляли из автоматических станковых гранатометов.

У населенного пункта Авдеевка российские оккупанты днем ​​применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а с наступлением темноты — крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Тарамчука, Песков и Невельского противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 7 мая украинские военнослужащие уничтожили 7 российских оккупантов и еще 5 ранили. Кроме этого наши воины уничтожили военный грузовик противника.

Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения.