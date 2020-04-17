Украина на переговоры с РФ по Донбассу оправит министров и переселенцев

Украина на заседания Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на востоке Украины в Минске намерена приглашать переселенцев с Донбасса.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече представителей ТКГ с журналистами.

«Украина будет инициатором, Украина будет доминирующей стороной всех дальнейших переговоров. Больше никто не будет ждать. Война идет на нашей территории, погибают наши люди — поэтому мы сегодня будем занимать доминирующую позицию.

Со следующего заседания Украина представит с нашей стороны людей, которые являются представителями (оккупированных) территорий. Это граждане Украины. Это очень важно, так как очень многие люди, проживающие на территории Л/ДНР, получили российские паспорта.

Мы будем привлекать перемещенных лиц, которые вынужденно сегодня проживают не на оккупированных территориях, но имеют там (в ОРДЛО — ред.) прописку и были вынуждены уехать — но это граждане Украины, жители Донбасса.

В качестве приглашенных мы будем приглашать этих людей на последующие заседания трехсторонней контактной группы. Потому что монополия, которая существовала 6 лет, когда там сидели только представители „ЛНР“ и „ДНР“… Сегодня разгоняется „зрада“, но при этом 6 лет все закрывали глаза и сидели с ними за одним столом».

Ермак уточнил, что вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и его ведомство составят список возможных представителей- переселенцев — и в зависимости от тематики заседаний их будут приглашать в нужном количестве.

Резников, который недавно стал заместителем главы украинской делегации в ТКГ, также сказал, что представители оккупационных режимов в Донецкой и Луганской областях «присутствуют с первого дня в минских соглашениях».

Он сказал, что Россия на 62-63% финансирует подконтрольные ей территории так называемых «ЛНР» и «ДНР» (ОРДЛО).