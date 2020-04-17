» » Украина на переговоры с РФ по Донбассу оправит министров и переселенцев

Украина на переговоры с РФ по Донбассу оправит министров и переселенцев

Вчера, 17:19 citynews.net.ua | Напечатать

Украина на заседания Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на востоке Украины в Минске намерена приглашать переселенцев с Донбасса.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече представителей ТКГ с журналистами.

«Украина будет инициатором, Украина будет доминирующей стороной всех дальнейших переговоров. Больше никто не будет ждать. Война идет на нашей территории, погибают наши люди — поэтому мы сегодня будем занимать доминирующую позицию.

Со следующего заседания Украина представит с нашей стороны людей, которые являются представителями (оккупированных) территорий. Это граждане Украины. Это очень важно, так как очень многие люди, проживающие на территории Л/ДНР, получили российские паспорта.

Мы будем привлекать перемещенных лиц, которые вынужденно сегодня проживают не на оккупированных территориях, но имеют там (в ОРДЛО — ред.) прописку и были вынуждены уехать — но это граждане Украины, жители Донбасса.

В качестве приглашенных мы будем приглашать этих людей на последующие заседания трехсторонней контактной группы. Потому что монополия, которая существовала 6 лет, когда там сидели только представители „ЛНР“ и „ДНР“… Сегодня разгоняется „зрада“, но при этом 6 лет все закрывали глаза и сидели с ними за одним столом».

Ермак уточнил, что вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и его ведомство составят список возможных представителей- переселенцев — и в зависимости от тематики заседаний их будут приглашать в нужном количестве.

Резников, который недавно стал заместителем главы украинской делегации в ТКГ, также сказал, что представители оккупационных режимов в Донецкой и Луганской областях «присутствуют с первого дня в минских соглашениях».

Он сказал, что Россия на 62-63% финансирует подконтрольные ей территории так называемых «ЛНР» и «ДНР» (ОРДЛО).


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:19

Украина на переговоры с РФ по Донбассу оправит министров и переселенцев

Вчера, 11:53

В Кременной открыли для продавцов и жителей города «Центральный рынок»

Вчера, 11:44

В Луганской области шпион пытался купить тайны за 400 долларов и перепродать за 10 тысяч

Вчера, 11:19

В Луганской области за 4 месяца собрали 1,930  млрд гривень налогов

Вчера, 11:15

Российские террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Попасной

6-05-2020, 15:20

В Украине разрешили всем желающим регистрироваться на дополнительный период ЗНО-2020

6-05-2020, 15:16

В оккупированном Луганске умер украинский поэт Григорий Половинко

6-05-2020, 14:47

В Донецкой области будут судить полицейских: 18-летнего парня били резиновой дубинкой и душили пакетом

6-05-2020, 10:40

Российские террористы из минометов обстреляли участок разведения сил в Донецкой области

6-05-2020, 10:04

В Луганской области 4 новых случая COVID-19

5-05-2020, 17:42

Луганские террористы пытались завербовать чиновницу Пенсионного фонда для получения информации о ветеранах

5-05-2020, 15:09

В оккупированном Луганске за сутки выявили 15 больных COVID-19

Новости Украины:

6-05-2020, 14:39

Промтоварний ринок 7км у координації з Одеською ОДА допомагає лікарням регіону

5-05-2020, 13:24

В Одесской области прокурор требовал 4000 долларов за закрытие дела о похищении человека 

5-05-2020, 13:06

В Киеве открылись 3 рынка и кофейни

5-05-2020, 10:10

В Киеве пьяный водитель разбил три автомобиля и пытался покинуть место ДТП

2-05-2020, 18:28

В Киеве на 2 и 3 мая объявили штормовое предупреждение

28-04-2020, 14:14

В Одесской области предпринимателя и его жену пытали чтобы выбить деньги

28-04-2020, 12:59

Как продвинуть бренд на международных рынках

27-04-2020, 20:42

В Одессе рынок «7 километр» уменьшил тарифы для предпринимателей до 11 мая

22-04-2020, 22:16

Промрынок «7-й километр» помогает медикам Одесской области в борьбе с коронавирусом

21-04-2020, 13:04

В Одесской области город Подольск полностью блокируют Нацгвардией из-за вспышки COVID-19

21-04-2020, 11:33

Как увеличить квартиру с помощью мебели

17-04-2020, 00:23

Киев задыхается от дыма чернобыльских пожаров - ГСЧС просит не выходить на улицу

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

Украина на переговоры с РФ по Донбассу оправит министров и переселенцев » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня