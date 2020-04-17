В Кременной открыли для продавцов и жителей города «Центральный рынок»

Вчера, 6 мая, в Кременной начал работу ГП «Центральный рынок». Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

Рынок открыт с соблюдением требований постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 27.04.2020 № 14, которым определены профилактические меры противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 при осуществлении торговли пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках.

Контроль за соблюдением установленных санитарных норм осуществляют представители Главного управления Держпродспоживслужбы в Луганской области и Кременского отдела полиции.

Сейчас работает несколько продовольственных павильонов. В других предприниматели проводят подготовительные работы по открытию своих торговых объектов.