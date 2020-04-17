В Украине разрешили всем желающим регистрироваться на дополнительный период ЗНО-2020

Министерство образования и науки Украины приказом от 09.04.2020 № 487 расширило перечень категорий лиц, которые могут зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания.

В частности, это лица, которые проживают (находятся) на территории, на которой в порядке, определенном законодательством, установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, регистрация возможна, если лица не зарегистрировались для прохождения внешнего независимого оценивания во время основного периода регистрации.

Следовательно, в этом году во время дополнительного периода - С 25 мая по 9 июня включительно - для участия в дополнительной сессии ВНО смогут зарегистрироваться все, кто не смог зарегистрироваться в течение 3 февраля - 24 марта.



