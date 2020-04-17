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В оккупированном Луганске умер украинский поэт Григорий Половинко

Сегодня, 15:16 citynews.net.ua | Напечатать

Та я вже був, я скільки років жив,
Я все це бачив з болем незбагненим.
Воно щоразу проникало в мене,
 У кров і плоть. В тугу напругу жил...

В оккупированном Луганске утром 6 мая, после тяжелой болезни скончался член Национального союза писателей Украины, журналист, переводчик, общественный деятель Григорий Половинко.

Григорий Половинко - автор 5 поэтических сборников. Кроме поэзии, писал прозу, драматические произведения, занимался публицистикой и переводами с польского, белорусского, болгарского, русского, испанского и других языков.

«Немає в сучасній українській поезії рівному йому...» - так говорил про луганского писателя известный украинский поэт Иван Низовой.

Григорий Половинко в 1990-х годах возглавлял Северодонецкую городскую организацию «Просвита» и редактировал газету «Северский край». Руководил литературной студией «Молодой Луг» при редакции газеты «Жизнь Луганска», преподавал курс по истории родного края в луганской СШ № 13.

В последние годы Г.Половинко жил на временно оккупированной территории Луганской области, но оставался украинским патриотом, принимал активное участие в жизни Луганской областной писательской организации.

Григорий Половинко родился 7 ноября 1946 года в селе Сахновищина в Харьковской области. После окончания в 1972 году историко-филологического факультета Луганского педагогического института Т.Шевченко преподавал историю и обществоведение в средних школах Луганской и Харьковской. Некоторое время был заместителем директора ПТУ №50 в Счастье. Участвовал в работе Крымской археологической экспедиции. По творческим журналистским командировкой находился на строительстве БАМ в поселках Алонка и Ургал (1976г.) И в зоне Чернобыля (1986 г.).
Работал режиссером Кременского народного театра и главным художником Харьковского научно-исследовательского института Гипрококс. В 1993-1995 годах возглавлял Северодонецкую городскую организацию «Просвита» и редактировал газету «Сіверський край». Руководил областным литерературним объединением «Молодой Луг» при редакции газеты «Жизнь Луганска», преподавал курс по истории родного края в луганской СШ №13.


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