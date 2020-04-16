В Донецкой области будут судить полицейских: 18-летнего парня били резиновой дубинкой и душили пакетом

Следствием установлено, что в декабре 2019 года один из оперуполномоченных получил поручение следователя на проведение допроса лица в рамках расследования уголовного производства по факту мошенничества.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, после того, как 18-летний пострадавший явился на вызов, полицейский провел его в служебный кабинет, где их уже ждали двое оперуполномоченных. Без предъявления каких-либо обвинений правоохранители начали бить потерпевшего, требуя признать вину в совершении преступления, к которому он не причастен.

С целью получения признания, заставляли гражданина становиться лицом к стене и били резиновой дубинкой, угрожали электрошокером, связывали ему руки и ноги клейкой лентой, лишали возможности дышать, прижимая полиэтиленовый пакет к лицу потерпевшего. Пытки продолжались почти четыре часа но не привели к желаемому для полицейских результата.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляло Донецкое управление ДВБ Национальной полиции Украины.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.