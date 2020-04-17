Российские террористы из минометов обстреляли участок разведения сил в Донецкой области

5 мая вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы продолжают ежедневные обстрелы позиций ВСУ в районе Золотое, Орехово и Крымское.

Опорные пункты в районе Золотого и Орехово вчера обстреливали из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия. В результате обстрела один военный получил боевую травму.

Позиции ВСУ в районе Крымского террористы обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» утром из 82 мм минометов и ночью из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции неподалеку Невельского.

По окрестностям Богдановка противник вел огонь дважды. К вечеру русские оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а с наступлением темноты выпустили по нашим позициям 14 мин 82-го калибра.

У Павлополя, Славного, Марьинки, Старогнатовки и дважды неподалеку Авдеевки противник обстрелял позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один — боевое травмирования.