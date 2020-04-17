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В Луганской области 4 новых случая COVID-19

Сегодня, 10:04 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине за 5 мая выявлено 487 новых случаев заболевания COVID-19.  В Луганской области - 4 новых подтвержденных случая.

Все новые заболевшие - жители Новопскова. Из них два человека контактировали с заболевшими ранее. Одна пациентка находилась на лечении с пневмонией, еще одна - контактировала с ней. Обе женщины заболели вскоре после возвращения из РФ, где заразились COVID-19.

Всего с начала проведения тестирования в Украине исследовано 144 283 образцов методом ПЦР, из них положительный результат выявили у 13184 людей

На амбулаторном лечении находятся 9304 пациентов, из них 744 ребенка. Всего нуждались в госпитализации 3880 человек, из них 161 детей и 439 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 169 человек.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

2097 пациентов уже выздоровели, из них 490 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 472 (219 выздоровели)
  • Волынская обл. - 359 (96 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 568 (72 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 85 (14 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 456 (37 выздоровел)
  • Закарпатская обл. - 572 (73 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 298 (89 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1037 (104 выздоровел)
  • м. Киев - 1651 (99 выздоровели)
  • Киевская обл. - 891 (89 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 402 (181 выздоровели)
  • Львовская обл. - 553 (116 выздоровели)
  • Луганская обл. - 42 (8 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 165 (29 выздоровели)
  • Одесская обл. - 505 (20 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 232 (55 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 787 (100 выздоровели)
  • Сумская обл. - 130 (63 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 935 (188 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 403 (48 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 143 (57 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 134 (30 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 314 (81 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 1985 (220 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 65 (9 выздоровели).

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