В Луганской области 4 новых случая COVID-19

В Луганской области 4 новых случая COVID-19Сегодня, 10:04
В Украине за 5 мая выявлено 487 новых случаев заболевания COVID-19. В Луганской области - 4 новых подтвержденных случая.
Все новые заболевшие - жители Новопскова. Из них два человека контактировали с заболевшими ранее. Одна пациентка находилась на лечении с пневмонией, еще одна - контактировала с ней. Обе женщины заболели вскоре после возвращения из РФ, где заразились COVID-19.
Всего с начала проведения тестирования в Украине исследовано 144 283 образцов методом ПЦР, из них положительный результат выявили у 13184 людей
На амбулаторном лечении находятся 9304 пациентов, из них 744 ребенка. Всего нуждались в госпитализации 3880 человек, из них 161 детей и 439 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 169 человек.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
2097 пациентов уже выздоровели, из них 490 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Заболеваемость по областям Украины:
- Винницкая обл. - 472 (219 выздоровели)
- Волынская обл. - 359 (96 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 568 (72 выздоровели)
- Донецкая обл. - 85 (14 выздоровели)
- Житомирская обл. - 456 (37 выздоровел)
- Закарпатская обл. - 572 (73 выздоровели)
- Запорожская обл. - 298 (89 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1037 (104 выздоровел)
- м. Киев - 1651 (99 выздоровели)
- Киевская обл. - 891 (89 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 402 (181 выздоровели)
- Львовская обл. - 553 (116 выздоровели)
- Луганская обл. - 42 (8 выздоровели)
- Николаевская обл. - 165 (29 выздоровели)
- Одесская обл. - 505 (20 выздоровели)
- Полтавская обл. - 232 (55 выздоровели)
- Ровенская обл. - 787 (100 выздоровели)
- Сумская обл. - 130 (63 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 935 (188 выздоровели)
- Харьковская обл. - 403 (48 выздоровели)
- Херсонская обл. - 143 (57 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 134 (30 выздоровели)
- Черкасская обл. - 314 (81 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 1985 (220 выздоровели)
- Черниговская обл. - 65 (9 выздоровели).