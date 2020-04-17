В Луганской области 4 новых случая COVID-19

В Украине за 5 мая выявлено 487 новых случаев заболевания COVID-19. В Луганской области - 4 новых подтвержденных случая.

Все новые заболевшие - жители Новопскова. Из них два человека контактировали с заболевшими ранее. Одна пациентка находилась на лечении с пневмонией, еще одна - контактировала с ней. Обе женщины заболели вскоре после возвращения из РФ, где заразились COVID-19.

Всего с начала проведения тестирования в Украине исследовано 144 283 образцов методом ПЦР, из них положительный результат выявили у 13184 людей

На амбулаторном лечении находятся 9304 пациентов, из них 744 ребенка. Всего нуждались в госпитализации 3880 человек, из них 161 детей и 439 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 169 человек.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

2097 пациентов уже выздоровели, из них 490 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость по областям Украины: