Луганские террористы пытались завербовать чиновницу Пенсионного фонда для получения информации о ветеранах

Служба безопасности Украины зафиксировала очередную попытку ФСБ России под видом псевдоспецслужбы «МГБ ЛНР» привлечь украинских чиновников и граждан к негласному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, в конце марта на чиновницу Управления Пенсионного фонда одного из районов Луганской области через мессенджер «вышел» представитель так называемой «МГБ ЛНР». Его интересовали о персональные данные жителей района, в частности бывших сотрудников украинских силовых структур. За передачу конфиденциальных сведений он предложил женщине финансовое «вознаграждение».

Чиновница отказалась сотрудничать с боевиками и обратилась в Службу безопасности Украины. Она подробно рассказала обо всех обстоятельствах попытки привлечь ее к противоправной деятельности.

Контрразведка СБУ также разоблачила попытку вербовки так называемой «МГБ ЛНР» жителя одного из населенных пунктов подконтрольной украинской власти территории Луганщины.

По данным СБУ, человек периодически ездил во временно оккупированный Луганск по личным личных делам. Во время очередной поездки был задержан боевики под вымышленным предлогом. Угрожая лишением свободы, они пытались заставить гражданина согласиться на конфиденциальное сотрудничество с так называемой «МГБ ЛНР».

По замыслу кураторов он должен был собирать сведения об украинских военных подразделениях, дислоцированные в регионе. Полученную информацию представители незаконных вооруженных формирований рассчитывали получать через средства электронной связи или во время личных встреч на временно оккупированной территории.

Попав в поле зрения украинской контрразведки, житель Луганщины по возвращении домой рассказал сотрудникам СБУ об обстоятельствах вербовки и поставленных террористами задачах.

Служба безопасности Украины в очередной раз напоминает, что в соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. В то же время освобождаются от уголовной ответственности граждане Украины, которые для выполнения преступных задач иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершили и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними и о полученном задании.