В оккупированном Луганске за сутки выявили 15 больных COVID-19

На оккупированной российскими террористами территории Луганской области зарегистрировали 162 случая COVID-19. За 4 мая в Луганске выявлено 15 случаев.

Как сообщила так называемая «министр» здравоохранения «ЛНР» Наталия Пащенко, медики зарегистрировали всего 162 случая заболевания коронавирусной инфекцией на оккупированной территории Луганской области.

«За истекшие сутки это 18 человек: 15 человек — это город Луганск, все госпитализированы в четвертую городскую больницу (Луганска). 13 из них — это контактные по предыдущим случаям подтвержденного коронавируса и три случая: два человека из-за пределов ЛНР и один человек — это Свердловск», — заявила Пащенко.