В Попасной 4 человека находятся на обсервации и 1 человек - на самоизоляции из-за COVID-19

По информации Попаснянского районного лабораторного отделения Лисичанского межрайонный филиал ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» на вечер 4 мая в Попасной санитарно-эпидемическая ситуация была стабильная.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, вспышек острых кишечных, воздушно-капельных инфекций не зарегистрировано, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже порогового.

Согласно информации Центра Общественного Здоровья, в город прибыл 1 человек, который при пересечении границы с Российской Федерацией контактировал с подтвержденным случаем COVID-19.

В настоящее время он находится на самоизоляции, медики проводят обследование и необходимые анализы для выявления заболевания.

На обсервации находятся 4 человека - это здоровые люди, которые прибыли на карантин в период с 01.05.-04.05.2020 года.