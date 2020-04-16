ГУР: Россия готовит ротацию армейских подразделений в Луганской и Донецкой областях

В Луганской и Донецкой областях российско-оккупационные войска готовят ротацию передовых подразделений на территориях армейских корпусов 1 (Донецк) и 2 (Луганск). Об этом на ежедневном брифинге сообщил представитель пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута.

По мнению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, активизация командованием российско-оккупационных войск свидетельствует о подготовке к проведению очередной ротации передовых подразделений. В частности, на базе передовых мотострелковых батальонов соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК идет формирование тактических групп, которые предполагается направить на передовую во второй половине мая.

Отмечается, что сроки проведения ротации могут быть перенесены, «учитывая неудовлетворительное логистическое обеспечение большинства из указанных подразделений, в т. ч. медицинским имуществом — из-за банального его хищения».

«Это явление приобрело такой масштаб, что выявленные факты нехватки медицинских защитных средств с российской „гуманитарной помощи“ и ее реализации через сеть местных аптек даже стали предметом служебного расследования», — резюмировали в ООС.