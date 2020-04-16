МОН: В Украине учебный год завершится дистанционно

В Украине Кабмин продлил сроки общенационального карантина в Украине до 22 мая 2020 года. Такое решение было принято 4 мая 2020 года.

«Решение правительства предусматривает ослабление некоторых карантина с 11 мая. Для учебных заведений все останется неизменным — они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года», — пояснила и. о. Министра образования и науки Любомира Мандзий.

Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно.

Календарь обучения будет выглядеть так:

до 31 мая продлятся занятия;

до 1 июля должен быть завершен учебный год;

до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей знаний;

в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.

Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ВНО. Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.

Предварительно МОН сообщало, что в этом году государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов отменена.

Для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 в 2019/2020 учебном году МОН рекомендует воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности — последних звонков и выпускных вечеров.

Вся информация, связанная с изменениями в системе образования за карантина, собрана на отдельном ресурсе — mon-covid19.info.