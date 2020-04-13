В Украине продлили карантин и разрешат посещать библиотеки, парки и летние площадки. Если дойдете

С 11 мая в Украине начнут снятие первых карантинных ограничений и перейдут к концепции «адаптивного карантина».

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабинета Министров в понедельник, 4 мая.

«Правительство в первую очередь заинтересован, чтобы как можно быстрее запустить все сферы экономики, которые остановились из-за эпидемии. В своих решениях мы руководствуемся исключительно данным наших профильных специалистов. По их расчетам, преждевременное снятие карантина — значит тысячи новых больных. Нельзя этого допустить», — заявил Шмыгаль.

«Мы много общались с представителями бизнеса. Понимаем потребности и запросы бизнеса, и сегодня созвали внеочередное заседание, во время которого планируем принять проект постановления по просьбе бизнеса, которому надо время, чтобы подготовиться к безопасным условиям работы», — отметил глава правительства.

Денис Шмыгаль сообщил, что с 11 мая будут открыты для посещений парки, скверы, зоны отдыха.

Кроме того, будет разрешено работать салонам красоты, парикмахерским, но при определенных условиях, которые уже разработаны и будут представлены Министерством здравоохранения Украины.

«Мы позволим работу заведений общественного питания на вынос. Работу летних площадок кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности (CityNews: - подробнее про операторов мощности можно узнать тут>> . Но мы все равно ничего не поняли). Это очень важная привязка и возможность контролировать, в том числе органами местного самоуправления», — отметил Денис Шмыгаль.

Также, по его словам, будет разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ.

«Разрешение работать при определенных условиях получат учреждения бытового обслуживания населения по определенным критериям. Музеи, библиотеки, тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах. Стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы, сервис бытовой техники. Все это будет принято. Постановление будет опубликовано и бизнес сможет видеть четко, в каких сферах мы планируем смягчения карантинных мероприятий с 11 мая», — сообщил глава правительства.