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В Луганской области минометный обстрел в районе Золотого - ранены 3 бойцов ВСУ

Сегодня, 11:00 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 3 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное минского договоренностями.

Как сообщили в пресс-центре ООС, по украинским позициям в районе Орехово и Золотое-4, оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 30 мин. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.

Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

Такие преступные действия захватчиков еще раз подтверждают то, что российские террористы целенаправленно нарушают режим прекращения огня и не желают придерживаться существующих мирных договоренностей.


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