В Украине за 30 апреля выявлено 455 новых случаев  COVID-19. В Луганской области - 2 заболевших

В Украине за 30 апреля выявлено 455 новых случаев COVID-19. В Луганской области выявлено 2 новых случая заболевания коронавирусом.

В Луганской области за последние сутки болезнь подтверждена у двух жителей города Рубежное. Всего в Лугансокй области заболели 35 человек, 5 - уже выздоровели.

С начала эпидемии в Украине исследовано 118 545 образцов методом ПЦР, из них положительный результат на COVID-19 получен в 10861 пробе.

На амбулаторном лечении находятся 7526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников. Нуждались в госпитализации 3335 человек, из них 144 детей и 369 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 143 человека, в том числе один ребенок и 10 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека, из них 16 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

1413 пациенты уже выздоровели, из них 311 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: