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В Украине за 30 апреля выявлено 455 новых случаев  COVID-19. В Луганской области - 2 заболевших

Вчера, 11:12 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине за 30 апреля выявлено 455 новых случаев COVID-19. В Луганской области выявлено 2 новых случая заболевания коронавирусом.

В Луганской области за последние сутки болезнь подтверждена у двух жителей города Рубежное. Всего в Лугансокй области заболели 35 человек, 5 - уже выздоровели.

С начала эпидемии в Украине исследовано 118 545 образцов методом ПЦР, из них положительный результат на COVID-19 получен в 10861 пробе.

На амбулаторном лечении находятся 7526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников. Нуждались в госпитализации 3335 человек, из них 144 детей и 369 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 143 человека, в том числе один ребенок и 10 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека, из них 16 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

1413 пациенты уже выздоровели, из них 311 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 425 (145 выздоровели)
  • Волынская обл. - 307 (64 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 364 (63 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 390 (23 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 432 (53 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 260 (61 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 899 (72 выздоровели)
  • м. Киев - 1453 (80 выздоровели)
  • Киевская обл. - 694 (74 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 392 (114 выздоровели)
  • Львовская обл. - 454 (87 выздоровели)
  • Луганская обл. - 35 (5 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 126 (6 выздоровели)
  • Одесская обл. - 296 (17 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 211 (22 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 658 (62 выздоровели)
  • Сумская обл. -103 (62 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 793 (93 оужалы)
  • Харьковская обл. - 274 (26 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 120 (44 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 92 (26 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 296 (63 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 1667 (123 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 50 (6 выздоровели).

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В Украине за 30 апреля выявлено 455 новых случаев  COVID-19. В Луганской области - 2 заболевших » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня