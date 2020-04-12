В Украине нарастают протесты малого бизнеса. А как в других странах?

В украинских городах таблички «Закрыто на карантин» сменяются на «Продажа» и «Аренда помещения». Лишенный поддержки государства малый бизнес, которому запретили работать во время эпидемии COVID-19, разоряется и сокращает работников.

Сегодня в Киеве предприниматели вышли протестовать с заявлением о произволе правительства Зеленского перед Кабинетом министров. Это уже не первое выступление малого бизнеса — несколькими днями ранее в Херсонской области фермеры выбрасывали овощи на проезжую часть в знак протеста против закрытия рынков.

Митингующие требуют от Шмыгаля и Зеленского обеспечения равных требований к работе во время карантина для всех: для известных торговых сетей, ресторанов и сферы услуг.

Зато в Украине можно работать ломбадам. Депутатам и Кабмину оказалось очень удобным, вместо дешевых кредитов, «подарить» оставшимся без доходов украинцам возможность, получать копейки в ломбардах за ценные вещи.

Понять отчаяние предпринимателей не сложно — крупные торговые сети как работали, так и работают. Более того — они увеличили прибыль оставшись без конкуренции. А пострадали от запретов государства, в первую очередь, небольшие предприятия, владельцы и работники сервисов, работники рынков и сферы обслуживания.

Для этих предпринимателей никто не отменял обязанность уплачивать налоги и оплачивать аренду помещений, что является одной из основных статей расходов в крупных городах. Также полностью отсутствуют какие-либо проекты компенсации за отсутствие доходов. Не считать же компенсацией отсрочку по сдаче налоговой отчетности?

Единственная выплата, на которую готов пойти Кабинет министров — одноразовая выплата ФОПам I и II группы плательщиков единого налога прожиточного минимума на детей до 10 лет (от 1779 до 2218 грн) и освобождение на 2 месяца всех ФОПов от единого социального взноса.

Что делать ФОПам с детьми, которым исполнилось 11 лет — в Кабмине не говорят. Возможно у Зеленского считают что этих детей уже можно посылать на низкоквалифицированные работы и мостить дороги.

При этом выплату на детей ФОП получит только если не имеет задолженности по уплате ЕСВ. Но как будет считать задолженность налоговая в случае если ФОП воспользуется правом не платить взнос в течении карантина — неизвестно.

И уже сейча можно прогнозировать ситуацию, когда десятки миллиардов гривень из «коронавирусного фонда» уйдут в копилку олигархам для компенсации недополученных сверх прибылей.

А как в других странах

Германия

Несмотря на анонсированную государственную поддержку, в Германии малый бизнес оказался в схожей ситуации со своими украинскими коллегами.

Федеральное правительство выделило 50 миллиардов евро на поддержку самозанятых граждан, а также малых и микро-предприятий.

Кроме того 400 миллиардов евро выделяются в качестве государственных гарантий на кредиты.

В различных землях (областях) суммы выплат разнятся, как и условия их получения. Например в Берлине даже самозанятые особы могут рассчитывать на 2400 евро. Малые предприятия претендуют на большие выплаты.

Наш собеседник Анди, владелец небольшого магазина в центре Мюнхене рассказал о компенсации в Баварии — одной из самых богатых земель Германии.

Он отправил заявку на компенсацию более 3 недель назад — в Мюнхене малому бизнесу положена компенсация в зависимости от количества работников. До 5 человек — 9000 евро, до 10 человек — 15000 евро, до 50 — 30000 евро.

Суммы кажущиеся украинцам достаточно крупными на самом деле копейки за время вынужденного простоя, считает Анди.

9 тысяч евро, на которые он подал заявку, в лучшем случае покроют месячную аренду помещения и еще останется на выплату одной зарплаты наемному работнику.

Но даже и эти выплаты задерживаются — предприниматели считают, что государству выгоднее дотянуть до того момента, как разорившийся бизнес начнет подавать заявления о банкротстве. Нет бизнеса — нет выплат.

При этом недостатка в финансах нет — бюджет Баварии в прошлом годы был выполнен с профицитом. Впрочем, как и всей Германии.

Израиль

В Израиле малый бизнес также выходит на протесты, требуя снижения налогов.

Жесткие меры карантина в Израиле помогли остановить эпидемию COVID-19. Но так же как и в Украине привели к падению доходов у малого бизнеса.

Небольшие социальные выплаты в Израиле получили практически все семьи.

Наша собеседница, живущая в пригороде Хайфы, рассказала что их семья получила 500 шекелей (примерно 3700 гривень). При этом ее муж платит налогов на 3000 в месяц.

Получают помощь и пенсионеры в виде продуктовых наборов, но это, скорее, заслуга волонтеров и муниципальных программ — все зависит от бюджета города.

Как и в Украине основная статья расходом израильского малого бизнеса — аренда помещений для торговых точек, салонов, частных детских садиков.

Наиболее активными оказались воспитатели — структура налогов в Израиле такова, что одним из основных является так называемый муниципальный налог на недвижимость.

Платят его все, но если для жителей квартир он составляет 300-900 шекелей в зависимости от размеров и района апартаментов, то для бизнеса эта сумма в десятки раз больше.

Протест работников частных образовательных учреждений, работа которых была остановлена во время карантина, вызвала неуступчивость городских властей, не желающих идти на снижение муниципального налога для неработающих предприятий.

Ситуация более чем сходна с украинской — налог на землю и недвижимость также является существенным для местных бюджетов украинских городов.

Кроме того, жители Израиля протестуют против недемократических решений правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Протестующие называют «антидемократическими» такие методы пресечения распространения инфекции, как отслеживание мобильных телефонов заболевших и потенциальных носителей патогена.

Несмотря на ослабление карантина, в Израиле опасаются роста заболеваемости после Рамадана. Народные традиции празднования подразумевают совместное веселье и сбор для приема пищи.

Мусульманские религиозные лидеры призывают верующих относится серьезно к карантину и не нарушать его, но в аналогичной ситуации, только с ортодоксальными иудеями, государство было вынуждено разгонять празднующих Пейсах при помощи силы.

И, так же как и в Украине, религиозные общины могут стать очагами повторного роста инфекции.

Даниил Агеев