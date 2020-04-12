В Луганской области 6-летние дети-вандалы разрушили 30 могил

Сегодня, 29 апреля, в 06.15 на службу «102» Беловодского отдела полиции поступило сообщение местного жителя о том, что на одном из кладбищ повреждены памятники.

Выездом на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы было установлено, что на кладбище в Беловодске повреждены 30 деревянных крестов, лавочки со столами и на одной могиле завалили гранитную плиту с памятными надписями.

На выявление вандалов были ориентированы наряды по охране общественного порядка, группы реагирования патрульной полиции и личный состав отдела.

Полицейские провели подворовые обходы поселка вблизи кладбища и опросили местных жителей .

В результате было установлено, что к совершению правонарушения причастны пять малолетних детей в возрасте от 6 до 11 лет.