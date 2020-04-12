Национальный банк Украины 3 июня введет в обращение монету номиналом 10 гривень

Национальный банк с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривень, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, это - часть комплексного решения по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривни, что продолжается с 2014 года и имеет целью обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Введение в оборот новых монет номиналом 10 гривень завершит этот процесс.

По мнению банкиров, благодаря комплексным изменениям номинальный ряд гривны в конце концов сократится до оптимального размера - 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривень) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривень).

На первом этапе Национальный банк планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями Национального банка в регионах. Постепенно - в результате естественного износа - 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами.

Новая монета номиналом 10 гривень - небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и группа) новая 10-гривневая монета существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривень. На реверсе монеты номиналом 10 гривень изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.