Нормандский саммит планировался на апрель, но об этом речи быть не может из-за действий Киева. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. При этом сама Россия отказывается пропускать международных наблюдателей на оккупированные территории и ежедневно обстреливает Украину из артиллериии и тяжелых минометов.

На последних переговорах контактной группы украинская сторона подчеркнула необходимость выполнения договоренностей «нормандской четверки» для проведения следующей встречи в Берлине в ближайшее время.

Эти требования включают отвод войск, прекращение обстрелов и допуск миссий ОБСЕ и Красного креста к заложникам, содержащихся на оккупированных Россией территориях Луганской и Донецкой областей.

В то же время Украина опровергла возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции, на чем безосновательно настаивает российский президент Владимир Путин.

Требование о предоставлении особого статуса Донбасса содержится в минских соглашениях, но никаких обязательств закреплять этот статус в Конституции там нет.

Также вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что особый статус Донбасса никогда не будет внесен в Конституцию.

При этом Украина давно приняла и продолжила действие закона об особом статусе отдельных районов Луганской и Донецкой областей, но воспользоваться им Донбасс сможет только при условии проведения честных и открытых выборов. Что никак не входит в планы России, которая хочет иметь полную власть над этими районами и отказывается передавать Киеву контроль над своей границей с Украиной.