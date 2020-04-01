В Луганской области меньше всего регистрируют заявлений относительно домашнего насилия

В Украине за первые три месяца 2020 года зарегистрировано более 50 тысяч заявлений относительно домашнего насилия, вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в ответ на запрос корреспонденту сообщили УНН в департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.

Всего за январь-март этого года органами Национальной полицией зарегистрировано 55325 заявлений, сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях, связанных с домашним насилием. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 34091 заявлений относительно домашнего насилия.

По данным полиции, за 3 месяца 2020 года всего зарегистрировано сообщений о домашнего насилия во Львовской области — 7637, в Киеве — 5836, в Одесской области — 4458.

Также в Николаевской области зарегистрировано 3700 заявлений, в Житомирской области — 3249 и Днепропетровской области — 3187.

Наименьшее количество заявлений о домашнем насилии в Полтавской области — 424 и по 753 в Закарпатской и Луганской областей.