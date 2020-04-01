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Пенсионерам в оккупированном Луганске начали зачислять на карточки «коронавирусную» 1000 гривень от Зеленского

Сегодня, 11:09 citynews.net.ua | Напечатать

Зарегистрированные в Украине для получения пенсии жители оккупированной территории Луганской области начали получать СМС о зачислении на их пенсионные счета 1000 гривень от правительства Украины.

Решение о выплате 1000 гривень в виде дополнительной помощи из-за карантина, в Украине было принято на заседании Кабмина еще в начале апреля, а 13 апреля Верховная Рада поддержала предложение правительства о создании специального фонда для борьбы с эпидемией COVID-19.
В общем бюджете фонда была предусмотрена дополнительная единоразовая выплата пенсионерам во время карантина.

Дополнительную выплату начали получать и пенсионеры по всей территории Украины. 

В Луганской области тем, кто обслуживается в банковских учреждениях, «карантинная» тысяча зачислена на счета, а получателям пенсий через почту, почтальонами она будет доставлена домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств.

В случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в указанные 5 дней, ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года.

При возникновении вопросов, в частности, права на выплату 1000 гривен, можно обращаться в органы Пенсионного фонда Луганской области дистанционно.


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Пенсионерам в оккупированном Луганске начали зачислять на карточки «коронавирусную» 1000 гривень от Зеленского » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня