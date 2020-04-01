Как будет проходить ЗНО в 2020 году рассказали в МОН Украины

Внешнее независимое оценивание для украинцев в 2020 году пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты.

Как сообщили в Министестве Образования и науки Украины, даты проведения ЗНО будут зависеть от завершения карантина.

Если карантин завершится до начала июня, основная сессия тестирования пройдет между 25 июне и 17 июля. Если карантин продлится до начала августа, ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября. Вступительная кампания в украинских университетах также соответственно изменится.

Формат и процедура проведения ЗНО в 2020 году

По правилам при составлении ВНО в аудитории находится максимум 15 участников и 2 инструктора. Обязательным является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории, которая, безусловно, будет соблюдена в связи с эпидемией. Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение, в котором будет проходить тестирование, чтобы избежать скопления людей.

Количество тестов на ЗНО-2020 и их содержание

Каждый участник может сдать максимум 4 теста, а количество заданий в них, основанные на изучаемом в апреле-мае 11 классе, ничтожно мала.

Такая задача может быть только один на весь тест, потому перепечатывать тираж тестовых тетрадей через такое малое количество задач нецелесообразно. Модель ранжирование результатов тестирования снижает влияние внешних факторов и УЦОКО сможет статистически сгладить определенные пробелы в подготовке участников из-за карантина.

Защита от коронавируса на ЗНО

В связи с распространением коронавирусной инфекции все участники ВНО и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Помещения будут проветривать и дезинфицировать.

Участники, которые контактировали с больными или сами заразились коронавируса, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии, когда поправятся или выйдут из самоизоляции.

В случае, если из-за изоляции или болезни они будут вынуждены пропустить и дополнительную сессию тестирования, они будут освобождены от ВНО по состоянию здоровья.

Такое правило действовало и раньше для людей с рядом заболеваний. Для таких категорий абитуриентов в условиях вступления в университеты предусмотрены отдельные особенности и формы проведения вступительных экзаменов.