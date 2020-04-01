22 апреля боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм и гранатометов

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. 22 апреля боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области оссийские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Орехово, где открывали огонь из автоматических станковых гранатометов по опорному пункту.

В Донецкой области вчера зафиксировали семь обстрелов со стороны оккупационных войск.

Российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов по нашим защитникам вблизи Марьинки, Богдановки и Красногоровки.

Со стороны оккупированной Саханки противник выпустил 5 мин 82-го калибра по опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Широкино, а защитников Лебединского обстрелял из гранатометов различных систем.

По защитникам Павлополя и Авдеевки враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди ВСУ в результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 22 апреля наши подразделения ранили двух российских наемников.