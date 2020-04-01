Новая почта меняет правила верификации клиентов с 28 апреля

С 28 апреля верификация клиентов Новой почты будет проводиться при осуществлении финансовых операций на сумму, равную или превышающую 5000 грн в сутки.

Как сообщили в пресс-службе Новой почты, речь идет о таких услугах как уплата доставки отправления или получения денежных переводов, осуществление платежей и тому подобное. Это касается операций как в наличной форме, так и с использованием банковской платежной карточки.

Ранее верификация и идентификация клиентов проводилась при осуществлении операций на сумму более 15 000 грн.

Изменения верификации при продаже или денежном переводе в Украине:

Изменения связаны с тем, что с 28 апреля вступает в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

По закону сотрудник компании обязан сделать копию паспорта, заверить его у клиента и загрузить в систему.

При этом все полученные данные обрабатываются, хранятся и используются только в соответствии с действующим законодательством.

Какие документы можно предъявлять для верификации или идентификации в Украине: