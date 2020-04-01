Новая почта меняет правила верификации клиентов с 28 апреля

Новая почта меняет правила верификации клиентов с 28 апреляВчера, 11:21
С 28 апреля верификация клиентов Новой почты будет проводиться при осуществлении финансовых операций на сумму, равную или превышающую 5000 грн в сутки.
Как сообщили в пресс-службе Новой почты, речь идет о таких услугах как уплата доставки отправления или получения денежных переводов, осуществление платежей и тому подобное. Это касается операций как в наличной форме, так и с использованием банковской платежной карточки.
Ранее верификация и идентификация клиентов проводилась при осуществлении операций на сумму более 15 000 грн.
Изменения верификации при продаже или денежном переводе в Украине:
Изменения связаны с тем, что с 28 апреля вступает в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
По закону сотрудник компании обязан сделать копию паспорта, заверить его у клиента и загрузить в систему.
При этом все полученные данные обрабатываются, хранятся и используются только в соответствии с действующим законодательством.
Какие документы можно предъявлять для верификации или идентификации в Украине:
- Паспорт гражданина Украины
- Паспорт гражданина Украины для выезда за границу (при предъявлении учетной карточки физического лица);
- Временное удостоверение гражданина Украины;
- Вид на жительство;
- вид на жительство (для граждан, которые временно находятся в Украине);
- Удостоверение беженца, выданное в Украине
- Удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите.