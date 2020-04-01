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Новая почта меняет правила верификации клиентов с 28 апреля

Вчера, 11:21 citynews.net.ua | Напечатать

С 28 апреля верификация клиентов Новой почты будет проводиться при осуществлении финансовых операций на сумму, равную или превышающую 5000 грн в сутки.

Как сообщили в пресс-службе Новой почты, речь идет о таких услугах как уплата доставки отправления или получения денежных переводов, осуществление платежей и тому подобное. Это касается операций как в наличной форме, так и с использованием банковской платежной карточки.

Ранее верификация и идентификация клиентов проводилась при осуществлении операций на сумму более 15 000 грн.

Изменения верификации при продаже или денежном переводе в Украине:

Изменения связаны с тем, что с 28 апреля вступает в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

По закону сотрудник компании обязан сделать копию паспорта, заверить его у клиента и загрузить в систему.

При этом все полученные данные обрабатываются, хранятся и используются только в соответствии с действующим законодательством.

Какие документы можно предъявлять для верификации или идентификации в Украине:

  • Паспорт гражданина Украины
  • Паспорт гражданина Украины для выезда за границу (при предъявлении учетной карточки физического лица);
  • Временное удостоверение гражданина Украины;
  • Вид на жительство;
  • вид на жительство (для граждан, которые временно находятся в Украине);
  • Удостоверение беженца, выданное в Украине
  • Удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите.

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Какие документы можно предъявлять для верификации или идентификации в Украине с 28 апреля