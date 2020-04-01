Российские террористы ежедневно обстреливают Крымское и Новотошковское из тяжелых минометов 

Российские террористы ежедневно обстреливают Крымское и Новотошковское из тяжелых минометовВчера, 10:37
21 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В Луганской области боевики продолжают ежедневно обстреливать позиции ВСУ из тяжелых минометов.
Так вчера, по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Крымского и Новотошковское боевики из минометов калибра 120 мм выпустили 8 мин.
В Донецкой области зафиксировано 5 нарушений перемирия.
Вблизи Авдеевки со стороны оккупированного населенного пункта Каштановый российские наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Защитников Старогнатовки обстреляли из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, а неподалеку Красногоровки оккупанты применили станковый противотанковый гранатомет.
Неподалеку Луганского противник применил миномет 82-го калибра - 14 мин, а также станковая противотанковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.
Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских военных нет.