В Луганской области Нацгвардия блокировала въезд и выезд  в село Варваровка из-за вспышки COVID-19

В Луганской нацгвардия перекрыла въезд и выезд из села Варваровка Кременского района, где зафиксировали вспышку заболеваемости COVID-19.

18 апреля в Кременской райгосадминистрации прошло экстренное заседание районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

С учетом информации, предоставленной на заседании генеральным директором Кременского центра оказания первичной медико - санитарной помощи Владимиром Андрейчук, начальником Кременского отдела Национальной полиции Тарасом Симоненко, принято решение об установлении с 21:00 18 апреля контрольно-пропускных пунктов на территории Варваровской сельского совета для ограничения въезда и выезда с Варваровки.

Дежурство на КПП будет осуществляться сотрудников Национальной полиции, ДСНС, а также медицинскими работниками.

Также работниками ДСЧС были перекрыты грунтовые дороги в районе села Варваровка для противодействию возможным нарушениям карантина.

Также в селе закрыли для посещения Свято-Илленский монастырь РПЦ.