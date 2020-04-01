В Луганской области практически ежедневно улицы заливают дезинфицирующим раствором

В Луганской области спасатели ежедневно в специальных защитных костюмах, перчатках, масках для защиты глаз и органов дыхания проводят дезинфекцию улиц и мест возможного скопления людей в каждом населенном пункте. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

Также бойцы Службы спасения Луганщины продолжают информировать население через громкоговорящие устройства о правилах поведения в период чрезвычайной ситуации и призывают соблюдать санитарно-гигиенических норм.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области призывает всех неукоснительно соблюдать дисциплину и выполнять все карантинные меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19!