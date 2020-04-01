» » В Луганской области практически ежедневно улицы заливают дезинфицирующим раствором

В Луганской области практически ежедневно улицы заливают дезинфицирующим раствором

Вчера, 13:45 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области спасатели ежедневно в специальных защитных костюмах, перчатках, масках для защиты глаз и органов дыхания проводят дезинфекцию улиц и мест возможного скопления людей в каждом населенном пункте. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

Также бойцы Службы спасения Луганщины продолжают информировать население через громкоговорящие устройства о правилах поведения в период чрезвычайной ситуации и призывают соблюдать санитарно-гигиенических норм.

 

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области призывает всех неукоснительно соблюдать дисциплину и выполнять все карантинные меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19!


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 14:54

В Луганской области Нацгвардия блокировала въезд и выезд  в село Варваровка из-за вспышки COVID-19

Вчера, 13:45

В Луганской области практически ежедневно улицы заливают дезинфицирующим раствором

Вчера, 12:14

Кабмин предлагает международную помощь городам для борьбы с COVID-19 использовать для погашение кредитов

Вчера, 11:27

Россия заблокировала со своей территории доступ к сайту Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Вчера, 10:20

В Украине 20 апреля получено 415 сообщений о новых случаях COVID-19

20-04-2020, 19:10

В Луганской области снайпер террористов ранил украинского военного. В Донецкой - 1 погибший и 1 раненый

18-04-2020, 16:30

В Луганской области 15 новых случаев заболевания COVID-19

17-04-2020, 12:28

В Луганской области больше всего увольняют работников в сфере обслуживания и общественного питания

17-04-2020, 12:12

В Луганской области уже подтверждено 9 случаев COVID-19

17-04-2020, 12:01

В Лисичанске двое террористов получили 8 и 12 лет тюрьмы за преступления в Луганской области

17-04-2020, 11:12

В Луганской области десятки городов и поселков остались без электроэнергии

17-04-2020, 10:51

В Украине за 16 апреля 501 заболевший и 246 выздоровевших от COVID-19

Новости Украины:

Вчера, 13:04

В Одесской области город Подольск полностью блокируют Нацгвардией из-за вспышки COVID-19

Вчера, 11:33

Как увеличить квартиру с помощью мебели

17-04-2020, 00:23

Киев задыхается от дыма чернобыльских пожаров - ГСЧС просит не выходить на улицу

16-04-2020, 17:09

Рынок 7-километр назвал фальшивкой и провокацией информацию притеснении предпринимателей

16-04-2020, 14:11

В Одессе требуют закрыть все продуктовые рынки

13-04-2020, 13:54

В Киеве наконец закрывают на карантин рассадник COVID-19 в Киево-Печерской лавре

13-04-2020, 13:41

В Киеве оштрафовали 814 нарушителей карантина COVID-19

12-04-2020, 17:21

Одесский рынок «7 километр» снижает тарифы для предпринимателей

10-04-2020, 10:59

В Херсонской области полностью закрывают на карантин город Олешки

4-04-2020, 13:13

Одесские полицейские похвастались в соцсетях убийством птицы из Красной книги

1-04-2020, 15:54

В Луцке у четырех медиков диагностировали коронавирус

1-04-2020, 13:50

В Одессе эвакуированных паромом из Грузии украинцев отправили на карантин

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 

В Луганской области практически ежедневно улицы заливают дезинфицирующим раствором » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня