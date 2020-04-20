В Луганской области снайпер террористов ранил украинского военного. В Донецкой - 1 погибший и 1 раненый

Сегодня днем российские террористы в Луганской и Донецкой областях трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил.

Два факта нарушений зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли подразделения ВСУ у населенного пункта Южное.

Рядом с Попасной украинских военных обстреливали снайперы террористов в районе Новоалександровки. В результате обстрела ранен один украинский солдат.

В Донецкой области вблизи Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг применил против наших воинов ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вследствие преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Военым оказана необходимая помощь и организована эвакуация в военный госпиталь.

Еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя.