За 3 месяца в Луганской и Донецкой областях погибли 72 человека

Центр документирования УХСПЧ обновил данные за январь-март 2020 года и собрал статистику по причинам гибели по индикатору SDG 16.1.2 согласно Национальной докладом «Цели Устойчивого Развития: Украина».

«Война продолжается, пока не похоронен последний из погибших солдат». Эта цитата была известна во время войны второй антифранцузской коалиции. С тех пор гуманистическая идея развивалась, а эта фраза приобрела новые значения и распространилась на другие категории погибших во время вооруженных противостояний.

Как неоднократно отмечал Международный Комитет Красного Креста, международное гуманитарное право (МГП) требует от вовлеченных сторон вооруженного конфликта защищать достоинство погибших. Закон также требует, чтобы стороны предотвращали ограбление и осквернение тел, делали все возможное для розыска, сбора и документирования умерших и, когда это возможно, идентифицировали их.

Эти требования МГП были поддержаны в Приказе Министерства обороны Украины 23.03.2017 №164 «Об утверждении Инструкции о порядке выполнения норм международного гуманитарного права в Вооруженных Силах Украины»: «К останкам погибших следует относиться с уважением и достоинством, препятствовать их ограблению. Конкретные меры должны быть приняты для идентификации и достойного захоронения погибших по общечеловеческими принципами и с соответствующим уважением».

В вышеупомянутом приказе также говорится, что захоронение тел погибших (умерших) из числа военнослужащих противника, а также других жертв вооруженных конфликтов организует заместитель командира соединения, воинской части по тылу. Должна быть собрана идентификационная информация.

В случае невозможности распознавания - описание внешности (образ) погибшего (умершего), дактилоскопирование пальцев рук и ладоней или делается фотографирования в анфас и в профиль для возможности установить его личность в будущем. Списки погибших должны быть переданы в Информационного бюро, которое должно быть создано вооруженными силами с началом конфликта и во всех случаях оккупации.

Алексей Бида, координатор Центра документирования УХСПЧ:

«К сожалению, ни Бюро, ни общего реестра погибших во время вооруженного конфликта за 6 лет войны не было создано. Именно поэтому Центр документирования УХСПЧ продолжает собирать данные о погибших в вооруженном конфликте на собственном сайте «Карта памяти».

У нас нет доступа к местам боевых действий - мы идентификовуемо погибших, используя инструменты OSINT и на основе свидетельств очевидцев. Будем благодарны за помощь в сборе данных», - отмечает координатор Центра документирования УХСПЧ Алексей Беда.