Российские террористы семь раз обстреляли позиции Объединенных сил

13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, которые по минским договоренностями должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области зафиксирован один обстрел в районе Крымского, где российские террористы вели обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз открывали огонь по подразделениям Объединенных сил.

В Широкино боевики выпустили шесть мин калибра 82 мм.

Позиции в районе Песков боевики обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Павлополе, Красногоровке и Тарамчуке оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

В районе Опытного украинские военные зафиксировали обстрел из крупнокалиберных пулеметов.