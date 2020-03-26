В Старобельске оштрафовали присяжных районного суда за нарушения в декларациях

Судом рассмотрено 2 протокола об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, которые составлены в отношении двух присяжных Старобельского районного суда Луганской области.

Установлено, что субъектами декларирования без уважительных причин подано Ежегодные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2018 с нарушением сроков.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области, суд признал виновными присяжных в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 172-6 КУоАП (нарушение требований финансового контроля), и применил к ним взыскания в виде штрафа.

Одним из привлеченных к административной ответственности подана Апелляционная жалоба, которая Луганской апелляционным судом оставлена без удовлетворения, а постановление судьи Старобельского районного суда Луганской области без изменений.