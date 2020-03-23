Пока Зеленский рассказывает о «тишине», российские террористы ежедневно убивают украинцев

Воронка от артиллерийского снаряда на позициях 93 ОМБР в Луганской области. Фото - 93 ОМБР

11 апреля российские террористы обстреливали позиции ВСУ из запрещены к размещению на линии соприкосновения артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружие.

В Луганской области ежедневно под обстрелом находятся позиции ВСУ в районе Новоалександровки, Золотого и Новотошковского.

Сегодня, 12 апреля, террористы открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил. В результате обстрела был убит украинский военный и еще один получил ранения.

Утром, 11 апреля российские боевики со стороны оккупированного Голубовского дважды открывали огонь по украинским военным в районе Новотошковского.

В сторону подразделений Объединенных сил враг выпустил четыре артиллерийских снаряда 122-го калибра и 28 мин 120-го калибра, а также применил автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

В тот же день после обеда из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник трижды обстрелял позиции защитников Украины в Новозвановке рядом с Попасной.

В результате обстрелов были ранены 3 украинских военных, один из которых умер в госпитале.

В Донецкой области подразделения из состава оперативно-тактической группировки «Восток» вчера зафиксировали три обстрела со стороны оккупационных войск из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по нашим опорных пунктах неподалеку Славного, Широкино и Песков.