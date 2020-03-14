В Сватово полицейские пытали и угрожали изнасиловать гражданина Украины

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении оперуполномоченному и его помощнику в истязании и угрозах незаконно задержанному мужчине в Луганской области.

Как сообщает пресс-служба ГБР, следователи территориального управления сообщили о подозрении оперуполномоченному и помощнику оперуполномоченного Сватовского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Правоохранители подозреваются в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и превышении власти работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 127 и ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины), — говорится в сообщении.

Указано, что следствием установлено, что 18 сентября 2018 года полицейские незаконно задержали местного жителя, применили к нему наручники и против воли доставили в Сватовский отдел полиции на служебном автомобиле. В помещении отдела полиции правоохранители заставляли мужчину признаться, что это он украл имущество, которое накануне украли неизвестные.

Для получения нужных показаний, оперативники унижали задержанного, осуществляли на него психологическое давление и угрожали изнасилованием. Чтобы человек согласился взять вину на себя, полицейские повалили его на пол и поместили в руки металлический нож, которым якобы ранее была убита беременная женщина. Получив таким образом отпечатки задержанного, правоохранители угрожали привлечь его к уголовной ответственности за умышленное убийство.

Также отмечается, что в дальнейшем подозреваемые надевали на голову потерпевшего металлический шлем и наносили по нему многочисленные удары, в результате чего пострадавший получил закрытую черепно — мозговую травму и сотрясение головного мозга.

«Следователями ГБР направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Луганской области», — говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.