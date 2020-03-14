В Луганской области оштрафовали первый магазин за нарушение карантина

В Луганской области полиция Луганщины проверяет соблюдение требований постановления Кабинета Министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19» и соответствующего распоряжения председателя Луганской облгосадминистрации.

Накануне правоохранители предупредили всех предпринимателей об ответственности за нарушение введенных ограничений, а уже сегодня, 20 марта, начали применять санкции.

Первое нарушение зафиксировано в городе Кременная. Протокол об административном правонарушении составлен по продавца одного из магазинов сети «Трешка», который не был закрыт на период карантина.

Полицейские составили административный протокол по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых доходов граждан.