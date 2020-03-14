В Украине прекратили оформлять загранпаспорта кроме исключительных случаев

С целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 установлено ограничение количества административных услуг, предоставляемых Государственной миграционной службой Украины.

Ограничения касаются прекращения оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу и ID-карты.

Исключение аредоставляют только определенными подразделениями и в исключительных случаях:

оформление паспорта гражданина Украины в форме карты (ID-карты) вместо утраченного или похищенного (в том числе оформления ID-карты вместо утраченного или похищенного паспорта гражданина Украины в форме книжечки)

оформление паспорта гражданина Украины в форме карты (ID-карты) в случае неотложной необходимости для получения публичных, административных и финансовых услуг;

вклеивания фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки по достижению лицом соответствующего возраста;

оформление паспортов гражданина Украины для выезда за границу в связи с необходимостью срочного выезда за границу, связанной с насущной потребностью в лечении отъезжающего, отъездом лица, сопровождающего тяжелобольного, или смертью родственника, проживающего за рубежом

видов на временное и постоянное проживание для иностранцев и лиц без гражданства, в случае неотложной необходимости для получения публичных, административных и финансовых услуг.

Выдача изготовленных документов, подтверждающих гражданство, удостоверяющие личность или ее специальный статус, сформированных справок и выписок осуществляться в обычном режиме, но с учетом установленного графика работы на период карантина.

В Северодонецком ЦНАПе прием заявителей будет осуществляться только после предварительной записи по телефону +38 095 368-40-06.

Обслуживание субъектов обращения по другим направлениям, в том числе предварительно записанных в электронную очередь, осуществляться не будет (лица, совершившие предоплату административных услуг, смогут воспользоваться оплаченной квитанцией позже - после отмены карантина).

Территориальные подразделения, которые в соответствии с установленным графиком работы не осуществляют обслуживание субъектов обращения, работать в дистанционном режиме - предоставлять консультации по телефону и электронной почте.