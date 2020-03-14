19 марта в ООС: Российские снайперы убили украинца и обстреляли Луганскую области из минометов

19 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.

В Луганской области российские боевики продолжают массированные обстрелы из минометов - четыре обстрела зафиксировано в районе населенного пункта Крымское из минометов калибра 120 мм - 41 мина, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Новотошковского боевики выпустили из минометов калибра 120 мм 10 мин.

В Новоалександровке что рядом с Попасной российские снайперы вели обстрел украинских военных.

В Донецкой области боевики открывали огонь в районе Павлополя, Авдеевки, Лебединского, Васильевки и Новолуганского из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 19 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения.